Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre, Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim atandı.
İKİNCİ BAŞKANLIĞA AHMET ALGAN ATANDI
Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına ve üyeliğine yeni isimler getirildi. Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.