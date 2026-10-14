Haberler

Çin menşeli sodyum glukonat ithalatına yüzde 32,96'ya varan damping önlemi geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı; Çin menşeli sodyum glukonat ithalatına damping önlemi uygulanacak. Yerli üretimde maddi zarar tespit edilirken Weifang Jianbao'ya yüzde 22,56, Shandong Fuyang'a yüzde 24,43, diğerlerine yüzde 32,96 önlem uygulanacak.

Çin menşeli sodyum glukonat ithalatında damping önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sodyum glukonat ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, Çin menşeli sodyum glukonat ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edildi.

Söz konusu ürün için Weifang Jianbao Biotechnology Co. Ltd. firmasına CIF bedelinin yüzde 22,56'sı, Shandong Fuyang Bio-Tech. Co. Ltd. firmasına yüzde 24,43'ü ve diğerlerine yüzde 32,96'sı oranında dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın yeni sözcüsü ilk gününde fena pot kırdı

Eşiyle Trump'ı karıştırdı, dünya o anları canlı izledi
Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi
Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor

Bu köyde evi ya da arsası olan yaşadı! Değeri 80 milyon TL'ye kadar çıkıyor
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?

Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi
Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı

Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Galatasaray, Barcelona'ya bu sezon bir ilki yaşattı

Bunu kimse bilmiyor! Galatasaray, Barcelona'ya bir ilki yaşattı