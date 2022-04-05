Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor - Haberler

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Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor

Xinhua - Ekonomi
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Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor

ANKANG, 5 Nisan (Xinhua) — Köklü geçmişe ve zengin çay kültürüne dayanan Pingli ilçesindeki yerel yönetim, son yıllarda çay endüstrisini canlandırma çabalarını artırdı. Pingli'de yaşayan yaklaşık 100.000 kişi gelişen bu sektörde faaliyet gösteriyor.

ANKANG, 5 Nisan (Xinhua) — Köklü geçmişe ve zengin çay kültürüne dayanan Pingli ilçesindeki yerel yönetim, son yıllarda çay endüstrisini canlandırma çabalarını artırdı. Pingli'de yaşayan yaklaşık 100.000 kişi gelişen bu sektörde faaliyet gösteriyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesindeki bir çay tarlasında çiftçiler çay yaprakları topluyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesindeki bir çay tarlası görülüyor, 5 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesindeki bir çay tarlasında çay yaprağı toplayan çiftçiler görülüyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Pingli ilçesinde teknisyenler çay yapraklarını işliyor, 4 Nisan 2022. (Fotoğraf: Tao Ming/Xinhua)

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, 4 Nisan, Nisan, Ekonomi, Haberler

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