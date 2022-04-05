Çin'in Kuzeybatısındaki Pingli İlçesinde Çay Tarımı Gelişiyor
Xinhua - Ekonomi
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ANKANG, 5 Nisan (Xinhua) — Köklü geçmişe ve zengin çay kültürüne dayanan Pingli ilçesindeki yerel yönetim, son yıllarda çay endüstrisini canlandırma çabalarını artırdı. Pingli'de yaşayan yaklaşık 100.000 kişi gelişen bu sektörde faaliyet gösteriyor.
ANKANG, 5 Nisan (Xinhua) — Köklü geçmişe ve zengin çay kültürüne dayanan Pingli ilçesindeki yerel yönetim, son yıllarda çay endüstrisini canlandırma çabalarını artırdı. Pingli'de yaşayan yaklaşık 100.000 kişi gelişen bu sektörde faaliyet gösteriyor.
Xinhua / Ekonomi