Çin'in Henan eyaletinin dış ticareti 572 milyar yuana ulaştı

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti 2023 yılının ilk 9 ayında 572 milyar yuana ulaştı. Eyaletin ihracatı 373 milyar yuanı aşarken ithalatı 198 milyar yuanı geçti. Henan'ın dış ticaret fazlası ise 174,2 milyar yuana ulaştı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Henan eyaletinin merkezi Zhengzhou'daki Putian İstasyonu'nda, Almanya'nın Hamburg kentine doğru yola çıkmak üzere kalkış için bekleyen bir Çin-Avrupa yük treni görülüyor, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

ZHENGZHOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin dış ticareti 2023 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 572 milyar yuana (yaklaşık 80 milyar ABD doları) ulaştı.

Eyaletin merkezi Zhengzhou'daki gümrük yetkililerinin verdiği bilgilere göre, söz konusu dönemde eyaletin ihracatı 373 milyar yuanın üzerine çıkarken ithalatı 198 milyar yuanı aştı.

Eyaletin bu dönemdeki ticaret fazlası yıllık yüzde 20,2 artışla 174,2 milyar yuana ulaştı.

Özellikle, Henan'ın Eylül ayındaki dış ticaret değeri bir önceki aya kıyasla yüzde 46 artarak bu yıl şimdiye kadarki en yüksek ikinci aylık ithalat ve ihracat değerini oluşturdu.

İlk üç çeyrek boyunca, Henan'ın dış ticaretinin yarısından fazlası eyalet genelindeki gümrüksüz ihracat işleme bölgelerinden geldi. Henan'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı ülkelerle olan dış ticareti de bu dönemde istikrarlı bir şekilde artarak 255 milyar yuanın üzerine çıktı.