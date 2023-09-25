Çin'in Fuling Kaya Gazı Sahası'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Fuling Kaya Gazı Sahası'nın geliştiricisi olan Çin'in en büyük petrol rafineri şirketi Sinopec'ten verilen bilgilere göre sahada 60 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz üretildi. 2014 yılında ticari geliştirmesi gerçekleştirilen saha, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'nda yer alan 70'in üzerinde kente yeşil ve temiz enerji sağlıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)