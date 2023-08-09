Çin'de 24.188 TEU Kapasiteli Ultra Büyük Konteyner Gemisi Teslim Edildi

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'nda konteyner yüklü bir kargo gemisi görülüyor. 24.188 TEU kapasiteli ultra büyük konteyner gemisi, Orient Açık Deniz Konteyner Hattı Limited Şirketi'ne teslim edildi. Geminin üreticisi Dalian COSCO KHI Gemi Mühendisliği Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, 228.000 ton maksimum yük kapasitesine sahip gemi, dünyadaki en büyük konteyner gemilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'nda konteyner yüklü bir kargo gemisi görülüyor, 24 Eylül 2020. (Fotoğraf: Yao Jianfeng/Xinhua)

DALİAN, 9 Ağustos (Xinhua) -- "OOCL Felixstowe" adındaki 24.188 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kapasiteli ultra büyük konteyner gemisi, Salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki yerel bir tersane tarafından Orient Açık Deniz Konteyner Hattı Limited Şirketi'ne (OOCL) teslim edildi.

400 metre uzunluğunda, 61,3 metre genişliğinde ve 75 metre yüksekliğinde olup 14,5 metre su çekme derinliği bulunan yeni gemi, 24.188 standart konteyner alabiliyor. Verimliliği büyük oranda geliştirilen gemi, deniz taşımacılığındaki yeşil, düşük karbonlu ve akıllı gelişim trendine cevap veriyor.

Geminin üreticisi Dalian COSCO KHI Gemi Mühendisliği Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre, 228.000 ton maksimum yük kapasitesine sahip gemi, dünyadaki en büyük konteyner gemilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

OOCL şirketinin teslim aldığı çevre dostu ve 24.188 TEU kapasiteli dördüncü gemi olan OOCL Felixstowe, şirketin işlettiği Asya-Avrupa LL3 hizmetlerinde kullanıma girecek.