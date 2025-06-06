Çin'de 2024'te Demir Yolu Taşımacılığı Rekor Kırdı

Çin'de 2024'te Demir Yolu Taşımacılığı Rekor Kırdı
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Çin Ulusal Demiryolu İdaresi, 2024 yılında demir yollarında taşınan yolcu sayısının 4,31 milyar olduğunu ve bunun önceki yıla göre yüzde 11,9 artış gösterdiğini açıkladı. Ayrıca, taşınan yük miktarı da yüzde 2,8 artarak 5,18 milyar tona yükseldi.

Çin'de 2024'te demir yolu ağlarında 4,31 milyar yolcu taşındığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Demiryolu İdaresi, 2024 yılına ait demir yolu yolcu, yük ve yatırım rakamlarını açıkladı.

2024'te demir yollarında taşınan yolcu sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 11,9 artarak 4,31 milyara, taşınan yük miktarı yüzde 2,8 artışla 5,18 milyar tona çıktı.

Bu dönemde Çin'de demir yolu sektörüne 850,6 milyar yuan (118,39 milyar dolar) sabit sermaye yatırımı yapılırken, yüzde 79'u yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 3 bin 113 kilometre yeni demir yolu hattı inşa edildi.

Ülkenin operasyonel durumdaki demir yolu ağı uzunluğu 2024 sonunda 162 bin kilometreye ulaşırken, yüksek hızlı demir yolu hatlarının uzunluğu 48 bin kilometreyi aştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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