Haberler

Çiftçilere 149,6 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Destekler kırsal kalkınma, hayvan gen kaynakları, sertifikalı tohum ve fidan üretim desteği şeklinde dağıtılacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, 149 milyon 612 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı ifade edilerek, kırsal kalkınma yatırım desteğinin 129 milyon 4 bin lira, hayvan gen kaynakları desteğinin 14 milyon 62 bin 612 lira, sertifikalı tohum kullanım desteğinin 3 milyon 956 bin 369 lira, sertifikalı fidan üretim desteğinin 2 milyon 589 bin 19 lira olacağı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler

İki komşunun savaşında Türkiye üstüne düşeni hemen yaptı