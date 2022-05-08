ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
ÇESOB Başkanı Recep Gür güven tazeledi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Olağan Genel Kurulunda Recep Gür, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Olağan Genel Kurulunda Recep Gür, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Birlik binasında bugün yapılan kongrede Recep Gür 183 oy alırken, rakibi Erdoğan Çerikci ise 108 oy aldı. Recep Gür başkanlığındaki ÇESOB'un yeni yönetim kurulu Erdal Kolaylı, Abdurrahman Uysal, İsmail Ataç, Lütfi Barut, Fevzi Bilgin ve Mehmet Gayretli'den oluşurken, Denetim Kurulu ise Özkan Şanal, Mutlu Karslı ve Halil Piroğlu'ndan oluştu. Selami Koçyiğit, Osman Aşutoğlu ve Nihat Kabakcı da Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Mehmet Gayretli, Recep Gür, Çorum, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title