ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasında 12 bin ton çay toplandı

ÇAYKUR 2. sürgün yaş çay kampanyasının açılışından bugüne üreticilerden toplamda 12 bin ton çay aldı.

2. sürgün yaş çay kampanyası 26 Haziran 2024 tarihi itibariyle başladı. Üreticilerin ikinci kez çay tarım arazilerine girdiği kampanyada Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) ait çay alım yerleri tarafından 9 gün boyunca toplamda 12 bin ton çay aldı. Çayın iklim şartları nedeniyle küçük olmasından ötürü çay bahçelerine girmeyen müstahsiller ise çay toplamak için hafta sonunu bekliyor.

Öte yandan, çay üreticileri tarafından da dört gözle beklenen kuru çay zammı da belli oldu. Bugün itibariyle ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 22 zam yaptı. Çay paketlerinin raflardaki kilogram fiyatları zamla birlikte değişmeye başladı. - RİZE