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Çavdarhisar'da İlçe Tarım ekipleri üç köyde ürün beyan doğrulaması yapıyor

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Çavdarhisar'da İlçe Tarım ekipleri üç köyde ürün beyan doğrulaması yapıyor
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Çavdarhisar'da CBS ve UAT sonuçlarına göre tarımsal ürün beyanlarının doğruluğu için saha çalışması yürütülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Hacımahmut, Ağrı ve Zobu köylerinde 2026 üretim yılı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Tespit (UAT) sonuçları doğrultusunda tarımsal ürün beyanlarının doğruluğunu tespit etmek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacımahmut, Ağrı ve Zobu köylerinde ürün beyan doğrulama çalışmaları yürütülüyor. CBS ve UAT sonuçları esas alınarak gerçekleştirilen çalışmalar, 2026 Üretim Yılı Ürün Beyan Doğruluğu Tespiti ile Bitkisel Üretim Planlaması ve Destekleme Uygulamaları Talimatı kapsamında devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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