Çarşamba Ticaret Borsası Fındık İhracatını Artırmak İçin Çalışıyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçenin en büyük geçim kaynağının fındık olduğunu belirterek, fındığı ekonomik bir değer olarak büyütmek ve ihracatın zirvesine yerleştirmek için çok uzun yıllardır gayretle çalıştıklarını söyledi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçenin en büyük geçim kaynağının fındık olduğunu belirterek, "Fındığı ekonomik bir değer olarak büyütmek ve ihracatın zirvesine yerleştirmek için çok uzun yıllardır gayretle çalışıyoruz" dedi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve ÇTB Meclisine iadeiziyarette bulundu. ÇTB Meclisinin de bulunduğu ziyarette, Başsavcı Gir ile ilçenin ekonomik yapısı ve güvenliği hakkında istişarelerde bulunan Başkan Yılmaz, ilçenin tarih boyunca yoğun bir ticari hayata sahip olduğunu ve bu ticaretten doğan çeşitliliğin getirdiği güvenlik sorunlarının önemini vurguladı. Yılmaz, "İlçemizin en büyük geçim kaynağı fındıktır. Fındığı ekonomik bir değer olarak büyütmek ve ihracatın zirvesine yerleştirmek için çok uzun yıllardır gayretle çalışıyoruz. Fındık için tedbirler alıyor, üreticimizi korumaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda devletimizin desteği yadsınamaz. İlçemizde var olan ciddi sorunlardan birisi fındık ticaretinin güvenliğini sağlamaktır. Bu konuda emniyet ve jandarma ile iş birliğimiz özellikle fındık sezonunda yoğun bir trafikle sağlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Görevine yeni başlayan Başsavcı Gir'e Çarşamba'nın kültürel değerlerini ve lezzetlerini de anlatan Başkan Yılmaz, değerlere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Ziyaret sonrası Başkan Yılmaz, Başsavcı Çağrı Gir'e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarete ayrıca, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Atsan, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin, Borsa Hukuk Danışmanı Berivan Yaralı ve iş insanı Salih Alver iştirak etti. - SAMSUN