Çankırı'da çiftçilere tarım eğitimi veriliyor

Çankırı'da uzman personel tarafından çiftçilere yönelik verilen eğitimler sayesinde tarım arazilerinden daha yüksek verimli mahsul alınması hedefleniyor.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, her daim çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, gelen talepleri de karşılamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Toprak, gübre ve tohum kullanımı hakkında çiftçilere eğitimler verdiklerini anlatan Düzgün, "Her zaman çiftçimizin yanında olup, ürünlerinin verim artışında, gerek kazancı gerekse de kolay üretim yapması hususunda eğitim veriyoruz" dedi.

"Çiftçilerimize gece eğitimi de yapmaktayız"

Teknik uzman personelinin çiftçilere eğitim vermek için köylere ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Düzgün, "Çiftçilerimizin şu anda, köylerinde yoğun çalışma içerisinde olduğundan teknik elemanı arkadaşlarımızın tamamını sahaya sürdük. Sahada karşılaştıkları çiftçilerimize eğitim vererek yardımcı olmaktayız. Çiftçilerimizin taleplerini karşılamaya dikkat etmekteyiz. Tabii sahada göremediğimiz veya da yetişemediğimiz kişileri, muhtarlıklar ve uygun olan yerlerde çiftçilerimize gece eğitimi de yapmaktayız. Normalde gece eğitimlerini kış ayları vatandaşın işleri bittikten sonra yapardık, fakat dönemimiz ekim dönemi olduğu için vatandaşlarımızı ekim, toprak ve tohum kullanımı hakkında eğitimler vermek için köylerde ziyaretlere başladık" diye konuştu.

"Gidilmedik köy, ulaşılmadık çiftçi bırakmayacağız"

İlk eğitimi Yapraklı ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirten Düzgün, "Allah nasip ederse bu günden itibaren gidilmedik köy, ulaşılmadık çiftçi bırakmayacağız. Yeter ki çiftçimiz bizi dinlesin, dinlenileni uygulamak için gayet göstersin. Çiftçilerimiz için daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Her zaman 'Çiftçi istesin biz verelim' denir. Ama biz çiftçimiz istemeden 'Size misafir olmaya geldik' deyip bazen haberli bazen de habersiz çat kapı ziyaretler yapıp, çiftçilerimizi gerek birim alandan daha fazla verim alması için çabalamak, gerekse de yaptığı kazanç sağlayıp mutlu olması hususlarında teknik elemanlarımızla katılıp yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekilmedik tarla bırakmayacak şekilde devam edeceğiz"

Çiftçilerin yanında olduğunu ifade eden Düzgün, "Bakanımızın tabiri ile 'sen üret yeter' sloganıyla çiftçimiz yeter ki üretsin. Bizler sadece mesai içerisinde değil, mesai dışında da rutin kullandığımız bir slogan vardır. 'Yedi-yirmi dört prensibi.' Çiftçilerimizin de yedi yirmi dört yanında olmaya çalışacağız. İnşallah doğduğu yerden doyacak ve ekilmedik tarla bırakmayacak şekilde devam edeceğiz" dedi. - ÇANKIRI