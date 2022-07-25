Çankırı'da bir belde doğalgaza kavuştu Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine, gerçekleştirilen meşale yakma töreni ile doğalgaz verilmeye başlandı. Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesine, gerçekleştirilen meşale yakma töreni ile doğalgaz verilmeye başlandı. Çankırı'nın Orta ilçesi Yaylakent beldesi düzenlenen törenle doğalgaza kavuştu. Doğalgaz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beldede "Doğalgaz Açılış ve Meşale Yakma Töreni" gerçekleştirildi. Törende konuşan Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek doğalgazın beldeye hayırlı olmasını diledi. Protokol konuşmalarının ardından meşale yakılarak beldeye ilk doğalgaz verildi. - ÇANKIRI İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Yaylakent Çankırı Ekonomi Haberler

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