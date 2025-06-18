Çanakkale Lapseki'de Kiraz Hasadı Başarıyla Gerçekleşti

Çanakkale Lapseki'de Kiraz Hasadı Başarıyla Gerçekleşti
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Lapseki'de bu yıl 7 bin dekar alanda kiraz hasadı yapılarak 7 bin ile 10 bin ton arasında rekolte elde edildi. Lapseki kirazı, lezzeti ve iri yapısıyla dikkat çekiyor ve iç piyasada 150 TL ile 750 TL arasında satılıyor.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesinde kiraz hasadı döneminde 7 bin dekar alanda yaklaşık 7 bin ile 10 bin ton arasında ürün toplandı.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.

Lapsekili üreticiler Haziran ayı boyunca kiraz hasadını gerçekleştirdi. Her gün toplanan kirazlar iç piyasa ve İstanbul'a hallere gönderildi. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlarında da hasat gerçekleştirildi.

Lapseki'de bu yıl 7 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapıldı. Bardağa sığmayan kirazın kilosu 400 ile 700 TL fiyat aralığında tüketiciyle buluştu. İç piyasada Lapseki kirazı genel olarak 150 TL ile 750 TL arasında satıldı.

Lapseki ilçesinde kiraz hasadı döneminde 7 bin dekar alanda yaklaşık 7 bin ile 10 bin ton arasında rekolte elde edildi. Bu rakamların geçen yılki rakama yakın miktarda olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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