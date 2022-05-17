Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız - Haberler

"MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ekonomi gündemindeki konulara değindi.

"BÜYÜMEDE ESAS YATIRIM İNSANA OLANDIR"

Üretim gücünün artarak devam etmesinin önemine vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız" dedi.

"SANAYİNİN İSTİHDAM KABİLİYETİNİ ÇOĞALTACAĞIZ"

Bakan Bilgin çalışanların sorunlarıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi: "Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.

3600 EK GÖSTERGE AY SONUNDA

Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız."