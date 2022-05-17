Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız - Haberler

Çalışma Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: Mayıs ayı sonunda açıklayacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge konusunda yeni bir açıklamada bulundu. Bilgin, heyecanla beklenen açıklamanın bu ayın sonunda gerçekleşeceğini belirtti.
"MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ekonomi gündemindeki konulara değindi.
Üretim gücünün artarak devam etmesinin önemine vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız" dedi.
Bakan Bilgin çalışanların sorunlarıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi: "Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.
Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız."