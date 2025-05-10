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Çalık Holding'de Silahlı Eylem Girişimi: Eylemci Hayatını Kaybetti

Çalık Holding'de Silahlı Eylem Girişimi: Eylemci Hayatını Kaybetti
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Çalık Holding'in önünde gerçekleşen silahlı eylem girişiminde, emniyet güçlerinin zamanında müdahalesi sonucu can kaybı yaşanmazken, eylemci Erol Eğrek hayatını kaybetti. Holding, olayla ilgili resmi açıklamalarda bulundu.

Çalık Holding, bina önünde gerçekleşen silahlı eylem girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Holdingden yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde holding binasının önünde silahlı bir eylem girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, ilgili kişinin 3-4 el ateş ettiği ve holding binası ile hastane arasındaki işlek alanda hayati tehlikeye yol açtığı kaydedildi.

Yakın çevrede okul, hastane ve çalışanların olduğu göz önünde bulundurularak derhal emniyet güçlerine haber verildiği vurgulanan açıklamada, "Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiş ve emniyet mensuplarına teslim edilmiştir. Akşam saatlerinde, yetkili birimlerden, eylemi gerçekleştiren Erol Eğrek'in maalesef hayatını kaybettiği öğrenilmiştir. Öncelikle hayatını kaybeden merhum Erol Eğrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

Eğrek'in 10 yıl kadar önce, holdingin azınlık hissedarı olduğu yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı, daha sonra tüm haklarını alarak görevinden ayrıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi
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