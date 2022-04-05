Büşükşehir'den çiftçiye düşük fiyatlı gübre

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ürettikleri organomineral gübreyi maliyetine çiftçiye satacaklarını söyledi.

Başkan Savaş, çiftçilerin üretim maliyetini düşürmek ve toprağı korumak hedefiyle üretilen organomineral gübre üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Toprak analizlerinden başlamak üzere tarımın geliştirilmesi için birkaç yıldır geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını belirten Savaş, hazırlıkların tamamlandığını ve çiftçilere ulaşmanın sevinci içinde olduklarını ifade etti.

Hatay'da 10 binden fazla aileyle sözleşmeli tarım yaptıklarını belirten Savaş, gelecek yıl bu sayıyı 20 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Proje kapsamında fide ve tohumları çiftçilere ücretsiz verdiklerini, organomineral gübreyi de piyasa fiyatının çok altında, maliyet fiyatına, satacaklarını söyleyen Savaş, kentteki tüm çiftçilere ulaşmak istediklerini anlattı.

Girdi masraflarını sürekli arttığını söyleyen Savaş, "Doğal gaz maliyetleri bir kez daha arttı. Bu yük çiftçinin üstüne binecek. Biz bunu minimize edip, imkanlarımızı zorlayarak gübreyi ürettiğimiz maliyette çiftçimize satacağız. Elimizdeki kısıtlı imkanlarla bütün çiftçilerimize destek vermek için kaliteli gübreyi ucuza ama peşin satmak zorundayız" dedi.

DAP ve ÜRE gübrelerinin toprağı kurutup çoraklaştırdığını bunun için leonardit ve hümik asiti gübrede tercih ettiklerini de kaydeden Savaş, "Gübremizde toprağın ihtiyacı olan maddelere yer veriyoruz. Bundan sonra çoraklaşan topraklarımız tıpkı eskisi gibi yumuşacık olacak. Böylelikle ürünlerimiz doğal bir şekilde yetişip verimi artacak. Eğer bu maddeler gübrede yer almaz ve çiftçimiz bu gübreyi toprağına serpemezse biz de tadı tuzu olmayan salatalık, patlıcan ve buğday tüketmek zorunda kalırız" dedi. - HATAY