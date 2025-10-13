Buse Bilim Koleji'nden Tabiat Okulu Projesi

Buse Bilim Koleji, "Tabiat Okulu" projesiyle öğrencilerinin çevreyle etkileşime girmesini ve sürdürülebilir bir yaşamı benimsemesini hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji, bilimin ışığında öğrenmeyi ve yaşamın içinden deneyimlemeyi önemseyen tabiat temalı bir eğitim modeli sunuyor.

Ankara'nın merkezi bir noktasında konumlanan okul, öğrencilerini canlılarla, ekosistemlerle ve yaşam döngüsüyle tanıştırıyor. Ormanlar, nehirler, göller ve çöller hakkında etkileşimli etkinliklerle bilgi edinen çocuklar, çevreyi bütün yönleriyle tanımayı öğreniyor.

Kuşları gözlemleyerek yaşam alanlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, tohum dikimiyle üretmenin değerini, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık çalışmalarıyla da korumanın önemini kavrıyor. Toprağın altındaki gizli dünyayı da keşfeden çocuklar, mikroorganizmalar, yosunlar, mantarlar ve böceklerle ilgili gözlemler yapıyor.

Akademik eğitimi yaşamın gerçekleriyle buluşturan proje, yeryüzünün yanı sıra gökyüzünü de kapsıyor. Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi ve Planetaryum işbirliğiyle yıldızları, gökcisimlerini ve evrenin gizemli düzenini yakından takip ediyor.