Buharkent Aydın'ın Jeotermal Sera üssü olacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın en doğundaki ilçesi olan Buharkent'te jeotermal sera kurulması için çalışmalarda sona gelindi.

Belediye Başkanı Mehmet Erol'un çabalarıyla öncelikle jeotermal enerji ile kentin ısıtılması projesi hayata geçirilirken hemen ardından ilk etapta 241 dönüm arazide jeotermal sera bölgesi oluşturuldu. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak jeotermal enerjiyi aynı zamanda maliyeti aynı oranda düşürecek seracılıkta da kullanacağız" dedi.

Buharkent'in jeotermal enerjiyi Aydın'da en iyi ve en verimli şekilde kullanan ilçe olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Biz jeotermal kaynakları bir zenginlik ve değer olarak görüyoruz. ve her alanda halkımızın faydasına sunmak istiyoruz. Türkiye, jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada. Jeotermal kaynaklar bakımından da Türkiye birincisi olan Aydın'ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını, sadece elektrik üretiminde kullanılarak eline geçen fırsatları değerlendiremediğini görüyoruz. Boşta kalan atıl bu enerjiyi artan enerji kaynakları maliyetini de göz önüne alırsak verimli halde kullanmamız ve kendi kaynaklarımıza yönelmemiz gerekiyor. Buna da mecburuz. Buharkent'imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak olduğumuz jeotermal enerjiyi, organize sanayide üretimde, tarımda ve aynı zamanda maliyeti aynı oranda düşürecek seracılıkta da kullanmak üzere çalışmalarımızı tamamladık"

Atıl meradan Jeotermal Sera'ya

İlçenin bir kilometre doğusunda yer alan ve daha önce mera olarak tescillenmiş 241 dönümlük araziyi sera bölgesine dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Erol; "Savcıllı Mahallemiz yakınındaki yol kenarında tarıma uygun olmayan bir alanı jeotermal sera bölgesi ilan ettik. İmar altyapısını çalışmasının kısa sürede tamamlanmasının ardından jeotermal yatırımlara hazır hale gelecek. Toplamda 241 dönüm içinde oluşacak sera alanımız ise şu anda 178 dönüm şeklindedir. Tüm aydın genelimde bulunan sera alanı sadece 140 dönüm olduğuna bakarsak bu alan Buharkent için büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bu alanın tüm ihtiyaçlarını tamamlayarak yatırımcılarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kendi sebzemizi kendimiz üreterek kurutma işlemleri de yapmak istiyoruz" dedi. - AYDIN