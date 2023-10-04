Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin ekonomik büyümesini diğer şehirlere yaymayı hedeflediklerini ve bu yılın sonunda 1 trilyon dolar milli geliri aşacaklarını belirtti. Ayrıca, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini ve piyasa denetimlerini sıkılaştırarak adil ve rekabetçi bir piyasa düzeni oluşturacaklarını ifade etti.

'BU YILIN SONUNDA 1 TRİLYON DOLARI AŞACAĞIZ'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kentteki ekonomik büyümeyi diğer şehirlere de yaymak istediklerini belirterek, "Deniz, demir, kara yollarında önemli bir merkezdir. Transit ticaret merkezi görevini de görüyorum. Hükümet olarak büyük yatırımlarımız var. Raylı sistemler var. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı'nın birçok projeleri var. Bursa, artık çok gelişmiş, modern bir şehirdir. Ülkemizin 4'üncü en gelişmiş şehri konumuna ulaştı. Biz ülkemizin yarısını Bursa ölçeğine taşımış olsaydık, 2 trilyon doları aşan bir milli gelirimiz ve kişi başı 25 bin doları aşan gelirimiz olabilirdi. Ama doğru yoldayız. Kaybedilen yılları geri almaya, daha hızlı büyümeye çalışıyoruz. Cumhuriyet dönemimizde 80 yılın ortalama milli gelir büyüme oranı yüzde 4,5 civarındaydı. Son 21 yılda ortalama büyüme oranı yüzde 5,4 oldu. Bu 1 puanlık fark şu demek, eğer Cumhuriyet tarihimiz boyunca ortalama yüzde 5,4'ü başarmış olsaydık, bugün 2 trilyon dolar milli gelirimiz olacaktı. Halkımızın refah düzeyi bundan 2,5 kat daha iyi olacaktı" dedi.

Bakan Bolat, 2023 sonundaki milli gelir hedefini belirterek, "Geç kalmadık. Bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşacağız. Geçen yıl 906 milyar dolardık, kişi başına milli geliri de 3 yıl orta vadeli programının sonunda 14 bin 500 dolara ulaştırmayı hedefledik. İhracatımızda bu yıl 255 milyar dolar gibi bir rakamı aşmayı hedefliyoruz. 2026'da da 302 milyar doları orta vadeli programda hedef olarak koyduk. Bu makul bir hedeftir. Dünyada talep daralması böyle devam etmeyecek. Onlar da kısa bir süre sonra faiz indirimine başlayacaklar. Talep canlanması gerçekleşecek" diye konuştu.

'2026'DA ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Enflasyonu tek haneli rakamlara düşmesini hedeflediklerini de söyleyen Bolat, "Bursa büyürse Türkiye büyür', çok güzel slogan. Bizim de çalışmalarımızla, Türkiye büyürse Bursa çok daha büyüyecek. Bakanlığımız piyasa denetimlerine açık ve yetkili. Koronavirüs süreciyle başlayan çalkantılı süreçleri hep beraber gözlemledik. Çift haneye ulaşıp daha sonra daha da artan enflasyon canavarıyla mücadele halindeyiz. Orta vadeli planlarımızın ilk hedefi, enflasyonla sıkı bir mücadeleyle para, maliye ve kur politikalarının birleşimiyle bunu düşürmek. 2026 yılında enflasyonu tek haneli rakama indirmeyi hedefliyoruz. Temmuz ayı itibarıyla hızlı bir düşüşü gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BU AY İÇERİSİNDE 1500 YENİ MEMUR ALIMINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Ekim ayında memur alımı yapılacağını duyuran Bolat, "Piyasa ekonomisine inanan bir hükümet olarak stokçuluk, vurgunculuk gibi yöntemleriyle ya da piyasa bozucu işlemlere yönelerek yapılan uygulamalara göz açtırmayacağız. Otomotiv sektöründeki o büyük çalkantılı süreci birkaç ayda bakanlık olarak büyük ölçüde sona erdirdik. Stoklar ortadan kalktı, arabalar görünür oldu ve 3 saate teslimler başladı. İkinci el araç piyasasında yüzde 15'lik düşüş var, sıfır araçlarda yüzde 10-15 kampanyalar başladı. Olması gereken bu, herkes kazansın ama adil ve rekabetçi şartlar oluşturmak da bizim görevimiz. Diğer sektörlerde de benzeri uygulamalara karşı aynı çabayı sarf ediyoruz. Bakanlık olarak bu ay içerisinde 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlarımızı Türkiye'de mevcut denetim yapan kadrolarımızın yanına ilave ederek piyasa denetimlerini sıklaştıracağız ve piyasalar normale dönene kadar da çok sıkı bir şekilde, halkımızın zarar görmeyeceği, rekabetçi adil bir piyasa düzeni oluşturacağız" dedi.

İsmail Hakkı SEYMEN-Mehmet İNAN/ BURSA,