Bu hafta yatırım fonları yüzde 0,15 kaybederken BES fonları yüzde 0,31 kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,31 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Borçlanma Araçları Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 0,98 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,98 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 0,88 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Haftalık Yatırım Fonları Yatırım Fonları -0,15 1477 492 Borsa Yatırım Fonları -0,84 10 26 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 83 2 Fon Sepeti Fonları 0,23 69 26 Hisse Senedi Fonları -0,21 81 108 Karma ve Değişken Fonlar 0,49 141 39 Katılım Fonları 0,28 78 32 Kıymetli Maden Fonları -0,98 0 28 Para Piyasası Fonları 0,65 76 2 Serbest Fon -0,40 949 255 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,31 288 112 Başlangıç Fonları 0,72 10 0 Borçlanma Araçları 0,85 45 0 Değişken 0,23 78 41 Devlet Katkısı 0,45 12 0 Endeks 0,59 2 2 Fon Sepeti Fonu 0,47 18 5 Hisse Senedi -0,09 14 28 Karma 0,34 9 4 Katılım 0,18 34 11 Kıymetli Madenler -0,88 0 20 OKS Katılım 0,50 24 0 OKS Standart 0,60 10 0 Para Piyasası 0,71 13 0 Standart 0,64 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,98 3 0

Kaynak: AA

(Sürecek)