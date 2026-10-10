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Bu hafta yatırım fonları yüzde 0,15 kaybederken BES fonları yüzde 0,31 kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,31 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Borçlanma Araçları Fonları'nda, en fazla düşüş yüzde 0,98 ile Kıymetli Maden Fonları'nda görüldü.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken BES fonları yüzde 0,31 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Borçlanma Araçları Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 0,98 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,98 ile Yaşam Döngüsü/Hedef Fon kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 0,88 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-0,151477492
Borsa Yatırım Fonları-0,841026
Borçlanma Araçları Fonları0,66832
Fon Sepeti Fonları0,236926
Hisse Senedi Fonları-0,2181108
Karma ve Değişken Fonlar0,4914139
Katılım Fonları0,287832
Kıymetli Maden Fonları-0,98028
Para Piyasası Fonları0,65762
Serbest Fon-0,40949255
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları0,31288112
Başlangıç Fonları0,72100
Borçlanma Araçları0,85450
Değişken0,237841
Devlet Katkısı0,45120
Endeks0,5922
Fon Sepeti Fonu0,47185
Hisse Senedi-0,091428
Karma0,3494
Katılım0,183411
Kıymetli Madenler-0,88020
OKS Katılım0,50240
OKS Standart0,60100
Para Piyasası0,71130
Standart0,64130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,9830
(Sürecek)

Kaynak: AA
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