Borusan Lojistik'te işten çıkarılan 4 işçi işe geri alındı

Borusan Lojistik'in işlettiği limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan protesto gösterilerinin ikinci günüde polis müdahalesi yaşandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda milletvekili giderken, 4 işçi geri alındı. Yapılan eylemler sonrası Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.

İŞÇİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Borusan Lojistik A.Ş'nin işlettiği limanda çalışan işçiler, sendikaya üye olan çalışanların şirket tarafından işten çıkarıldığını iddia ederek fabrika önünde eyleme geçti. Eylemin 2. gününde işçiler polis müdahalesiyle karşılaştı. Çevik kuvvet ekiplerinin liman sahasından çıkarmak için operasyon düzenlerken, diğer çalışanlar ve çalışanların aileleri liman girişinde sloganlar ve alkışlarla içeride kalanlara destek verdi. İçeride çalışanların kendilerini vinçler kilitlediği ve limanı terk etmemek için direndikleri öğrenildi.

MİLLETVEKİLLERİ DE GELDİ

Sorunların çözülmesi için bir araya gelen MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, Gemlik Belediye Naşkanı Uğur Sertaslan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Taşar, MHP ilçe Başkanı Emrah Keskinden, AK Parti Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz, İlçe Kaymakamı Hasan Göç ve liman yöneticileri ile sorunun çözümü için bir araya geldiler.

4 İŞÇİ İŞE GERİ ALINDI

Eylemler sonrası 4 işçi yapılan görüşmeler sonrası tekrar işe alınırken, yapılan açıklamada Liman İş Sendikası ile görüşmeler süreceği öğrenildi.