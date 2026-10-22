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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 düşüşle 11.540,61 puandan başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti; yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 düşüşle 11.540,61 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,86 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 5,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Öte yandan yurt içinde fon gelişmeleri de takip edilirken, TBMM Genel Kurulu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi.

Buna göre, kabul edilen önergeye göre, tasfiyeye konu fonlara ilişkin olarak 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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