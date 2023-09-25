Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili daha önce alınan yeni kararlar, bugün yürürlüğe giriyor. İşte bugünden itibaren geçerli olacak yeni işleyiş.

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi. Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

EMİR İPTALİ YAPILABİLECEK

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler, bugün devreye girecek.