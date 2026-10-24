Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bolu İl Özel İdaresi, köy yollarında bakım ve çizgi çalışmalarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu İl Özel İdaresi, köy yollarında bakım ve çizgi çalışmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu İl Özel İdaresi, Merkez, Gerede ve Yeniçağa'daki köy yollarında bakım, asfaltlama ve yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde 15 bin 200, Gerede'de 12 bin 900 metrelik güzergahta çalışmalar sürerken Yeniçağa'da 2 bin 300 metrede çizgi çalışması tamamlandı.

Bolu İl Özel İdaresi tarafından Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerindeki köy yollarında ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım, asfaltlama ve yol çizgi çalışmalarına devam ediyor. Merkez ilçede Gövem-Avdan, Saççılar-Pelitçik, Susuzkınık, Gökpınar-Çaygökpınar ve Vakıfgeçitveren güzergahlarını kapsayan 15 bin 200 metrelik yolda çalışmaların ardından Kemaller-Hamzabey grup yolundaki çalışmalar da tamamlandı. Gerede ilçesinde ise Kazanlar-Zeyneller, Çalaman grup yolu, Yenecik-Muratfakılar arası, Ibrıcak köy yolu, Çoğullu köyü, Halaçlar grup yolu ve Çoğullu köy içi yolunu kapsayan toplam 12 bin 900 metrelik güzergahta çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Yeniçağa ilçesinde de sıcak asfalt (BSK) uygulaması yapılan 2 bin 300 metrelik güzergahta sarı banket çizgileri çekilerek yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yol çizgi aracı ve saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle gece sürüşlerinde ve sisli hava şartlarında yol çizgilerinin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Çalışmaların, sürücülerin güzergahları daha kolay takip etmesine ve köy yollarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Bolu İl Özel İdaresi ekiplerinin, kent genelinde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

Altınbaş'ın patronu ve eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü için karar
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Sarıgül ailesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini

Kanlı saldırıyı duyunca üniformasını giyip intikam yemini etti
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı

Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! 'Benimle görüşmediler' sözüne açıklık getirdi

Şenol Güneş'ten Sergen Yalçın açıklaması! Olay sözlere açıklık getirdi
Konya'da kedi tüyü silkeleme tartışması kanlı bitti! Komşusunu yüzünden bıçakladı

Sebebi pes dedirtti! Kedi tüyü yüzünden komşusunu bıçakladı