Bodrum'da ilk 8 ayda yabancı yolcu sayısı 867 bini aştı, 900 bine yaklaşacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılın ilk 8 ayında ilçeye gelen yabancı yolcu sayısı 867 binin üzerine çıktı. Ekim sonuna doğru yabancı yolcu sayısının 900 bine yaklaşması bekleniyor.

Milas-Bodrum Havalimanı üzerinden 35 ülkeden Bodrum'a turist gelirken, aktarmalı uçuşlarla gelen yabancı yolcuların mevcut rakamlara dahil olmadığı belirtildi. Bu yolcuların da eklenmesiyle toplam yabancı ziyaretçi sayısının daha yüksek seviyeye ulaşacağı ifade edildi.

Bodrum'da özellikle yaz döneminde artan hareketlilik, sezon başında yaşanan kayıpların telafi edilmesini sağladı. 15 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında etkisini sürdüren sarı yaz döneminde de turizm hareketliliğinin devam ettiği belirtildi.

Kruvaziyer turizminde ise geçen yıla göre yüzde 20'ye yakın artış yaşandığı ifade edildi. İlçeye deniz yoluyla gelen turistlerin tarihi ve kültürel alanları ziyaret ederek çarşı ve turistik bölgelerde alışveriş yapması da kent ekonomisine katkı sağladı. İç pazarda ise okulların geç kapanması ve yeni eğitim döneminin erken başlamasının turizm hareketliliğini etkilediği belirtildi. Buna rağmen konaklama bazında geçen yıla göre yüzde 10'un üzerinde artış yaşandığı ifade edildi.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'un Ege Bölgesi'ndeki diğer destinasyonlara göre daha sınırlı kayıp yaşadığını belirterek sezonun genel değerlendirmesini yaptı.

"Bodrum, yaz sezonunda yönünü yeniden yukarıya çevirdi"

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum, yaz sezonunda yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve Bodrum'un kaybının azalmamasında başrol oynadı. Son iki yıl arasındaki fark 13 bin 216 kişi olmakla birlikte, oransal olarak yaklaşık yüzde 1,19 olarak gerçekleşmiştir. Tabii ki buradaki iç pazarı da baz alırsak oldukça yüksek bir rakama çıkacaktır. Ekim sonuna doğru gelindiğinde yabancı yolcu sayısı 900 bine dayanacak; ancak bu durum aktarmalı uçakla gelen yabancı yolcu sayısını kapsamamaktadır, bu rakamla birlikte sayı bir tık daha yukarı çıkacaktır. Geçen seneye göre hemen hemen aynı rakama ulaştık diyebiliriz. Bununla birlikte 15 Eylül - 30 Ekim arasında sarı yaz dönemi başlamış bulunmaktaydı, onda da hareketlilik söz konusudur. Diğer yandan kruvaziyer turizmiyle ilgili önemli bir artış gözlemlendi, bu da bize umut verdi. Yüzde 20'ye yakın bir artış oldu, oldukça umut verici bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Öbür taraftan tabii ki sezona geç başlansa bile telafisini yaptık diyebiliriz. Okulların haziran sonuna doğru kapanmasından dolayı gerçekten iç pazarda da birazcık sıkıntı yaşadık diyebiliriz. Aynı zamanda okulların erken açılması da burada bir eksik yönünde oldu. Her şeye rağmen Milas Bodrum Havalimanı 35 ülkeye hitap ediyor ve 35 ülkeden Bodrum'a gelinmekte. Bununla birlikte diğer havalimanlarının yüzdesel olarak kaybına bakarsak Bodrum, Ege Bölgesi içinde en az kayıp veren destinasyonlar arasında yer almaktadır. İlk 8 ayın verileri şu anda elimizde; 867 binin üzerinde yabancı yolcu sayısı gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ancak aktarmalı uçakla gelen yabancı turist sayısının tamamına bu rakamla ulaşamıyoruz, o rakamlar eklendiğinde sayı daha da yukarı çıkacaktır. Rakamsal olarak tam vermesek bile iç pazarda geçen seneye göre konaklama bazında bir artış oldu, yüzdesel olarak yüzde 10 üzerinde bir artışın izlendiği görüldü. Gelecek senelerde de iç pazarda yine aynı hareketliliğin olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı