Bitcoin, 38 bin 800 dolar seviyesini gördü

Kripto para birimi Bitcoin, 2022 yılının mayıs ayından bu yana ilk kez 38 bin 800 dolar seviyesini gördü. Bitcoin, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak, geçen yılın mayıs ayından bu yana ilk kez 38 bin 800 dolar seviyesini aştı. Bitcoin'deki yükselişi değerlendiren kripto para birimi uzmanı Noelle Acheson, özellikle 2024 yılında da gelişmiş piyasalarda para basımının artarak devam edeceğine ilişkin beklentilerin Bitcoin'in yükselişini desteklediğini belirtti.

Kripto para birimi Bitcoin, 2022 yılının mayıs ayından bu yana ilk kez 38 bin 800 dolar seviyesini gördü.

Piyasalarda en iyi bilinen kripto para birimlerinin başında gelen Bitcoin, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak, geçen yılın mayıs ayından bu yana ilk kez 38 bin 800 dolar seviyesini aştı. Bitcoin, Londra'da yerel saatle 14.40 itibarıyla kazanımlarının bir kısmını kaybederek 38 bin 395 dolar seviyesine çekildi.

Bitcoin'deki yükselişi değerlendiren kripto para birimi uzmanı Noelle Acheson, özellikle 2024 yılında da gelişmiş piyasalarda para basımının artarak devam edeceğine ilişkin beklentilerin Bitcoin'in yükselişini desteklediğini belirtti.

Bitcoin madenciliği sistemlerinin üretici şirketi Canaan'ın gün içerisinde hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.