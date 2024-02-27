BIST 100 ve Teknoloji Endeksi Tarihi Zirveleri Gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor tazelemeye devam ederken, teknoloji endeksi de BIST 100 endeksi eşliğinde tarihi zirveyi gördü.

Dünya genelinde merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesine karşın borsalarda tarihi zirveler test ediliyor. Özellikle New York Borsası'nda endekslerde teknoloji hisselerinin performansı dikkati çekerken, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması da dünya genelinde pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia öncülüğünde gelecek dönemlerde de piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle 9.450,48 puanla tarihi zirveyi gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 23'ün üzerinde getiriyle dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı.

Yılbaşından bu yana yüzde 75'in üzerinde değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031,65 puanla tarihi zirveyi gördü. Analistler, küresel piyasalarda TL varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

TL varlıklara ilgi artıyor

Yabancı yatırım kuruluşlarının Türk varlıklarına yönelik olumlu raporlarının da devam ettiğini vurgulayan analistler, geçen yılki seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinde ekonomi yönetiminin attığı adımların Türk lirası varlıklara olan risk iştahını beslediğini aktardı.

Son dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi de borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uygulanan ekonomi programına güveni artırdı ve yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı.

Hazine, Eximbank ve Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) borçlanma ihalelerine gelen talep de yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilişkin olumlu algısı hakkında önemli bir sinyal verdi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

Analistler, Türkiye'nin, FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya gelmesinin de Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu vurguladı.

BIST teknoloji şirketleri getiri olarak New York borsasındaki teknoloji şirketlerini geride bıraktı

Yılbaşına göre performanslara bakıldığında BIST Teknoloji şirketleri, getiri olarak New York borsasındaki önde gelen teknoloji şirketlerini geride bıraktı. Teknoloji endeksindeki şirketler arasında yılbaşından bu yana yatırımcısını en fazla Fonet Bilgi Teknolojileri, Kafein Yazılım ve Reeder sevindirdi.

Bu dönemde, Fonet Bilgi Teknolojilerinin hisseleri yüzde 366, Kafein Yazılımın hisseleri yüzde 238, Reeder'ın hissseleri ise yüzde 217 civarında artış kaydetti.

New York borsasındaki teknoloji şirketlerinin yılbaşından bu yana performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Nvidia yüzde 59,7, Amazon yüzde 15, Meta yüzde 36, Broadcom yüzde 17,3 kazandırırken, Tesla yüzde 19,8, Alphabet yüzde 1,5 kaybettirdi.

BIST Teknoloji endeksine dahil 34 şirketin toplam piyasa değeri de 629 milyar lirayı aştı. En fazla piyasa değerine sahip teknoloji şirketleri 296,6 milyar lirayla ASELSAN, 65,4 milyar lirayla Reeder, 40,2 milyar lirayla Mia Teknoloji oldu.