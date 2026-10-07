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BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 2,05 düşüşle 12.120,47 puana geriledi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre yüzde 2,05 değer kaybederek 12.120,47 puana geriledi. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 5,09, sanayi endeksi yüzde 1,81 değer kaybetti; BIST 100 hisselerinden 86'sı düştü, 13'ü yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kaybederek 12.120,47 puana geriledi.

Dün günü 12.374,26 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 15,47 puan ve yüzde 0,12 artışla 12.389,72 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 253,79 puan ve yüzde 2,05 azalışla 12.120,47 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.105,64, en yüksek 12.389,72 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 5,09, sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 13'ü yükselirken 86'sı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 120 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,29, bileşik getirisi yüzde 39,58 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 158,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1980 liradan, avro 55,1340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 azalışla 4 bin 120 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 101,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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