BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 12.094,87 puana indi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 12.094,87 puana geriledi.

Dün günü 12.118,29 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 65,35 puan ve yüzde 0,54 azalışla 12.052,94 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,42 puan ve yüzde 0,19 azalışla 12.094,87 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.015,11 puanı, en yüksek 12.160,40 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,28, mali endeks yüzde 0,15 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken 43'ü düştü, 9'u yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Akbank, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ve Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 157 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,03, bileşik getirisi yüzde 39,28 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1217, sterlin/dolar paritesi 1,3261 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,4225 liradan, avro 55,5749 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,26 artışla 4 bin 157 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2 azalışla 103,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA