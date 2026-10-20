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BIST 100 günü yüzde 3,22 kazançla 11.797,70 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı; toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken turizm yüzde 4,59 ile en çok kazandıran, finansal kiralama faktoring yüzde 5,29 ile tek kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,22 değer kazanarak 11.797,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 367,56 puan artarken toplam işlem hacmi 119,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 2,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,59 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 5,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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