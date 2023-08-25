BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 224,73 puan artarak 7.716,67 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.407,94, en yüksek 7.747,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,0 artışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 224,73 puan artarak 7.716,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 53,32 puan artışla ve yüzde 0,71 değer kazanarak 7.545,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.407,94, en yüksek 7.747,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,0 artışla 7.716,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,19, teknoloji endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 4,08 ve sanayi endeksi yüzde 2,94 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 224,63 puan ve yüzde 2,79 yükselişle 8.265,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'ü prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Doğuş Otomotiv, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.909 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 19.10 itibarıyla 1.909 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 1 milyon 697 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,3876 lira, satışta 26,4933 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.0747 lira, satışta 27.1832 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2580, dolar/yen paritesi de 146,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,0 artışla 83,5 dolardan işlem görüyor.