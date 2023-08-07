BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 7.470,1 puandan tamamladı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 69,53 puan artarak 7.470,1 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 33,96 puan artışla ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.399, en yüksek 7.493,8 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 7.470,1 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,78, teknoloji endeksi yüzde 2,35, hizmetler endeksi yüzde 2,66 değer kazanırken, sanayi endeksi de yüzde 0,05 düştü,

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 64,42 puan ve yüzde 0,8 yükselişle 8.087,3 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 40'ı geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Yapı Kredi ve Şişe Cam oldu.

Altının onsu 1.933 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.933 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 702 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9462 lira, satışta 27.0542 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9357 lira, satışta 27.0436 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 142,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 düşüşle 85,1 dolardan işlem görüyor.