BIST 100 Endeksi İlk Yarıyı Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,9 artışla 7.478,9 puandan tamamladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,7 puan değer kazandı.

Dün 7.412,2 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,91 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 7.423,11 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.367, en yüksek ise 7.493,2 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,6, hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi ise yüzde 0,51 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.926 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2740 ve dolar/yen paritesi 143,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0320 liradan, avro 29,6780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 1.926 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 86,5 dolardan işlem görüyor.