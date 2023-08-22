BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 artışla 7.850,70 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,07 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,96 kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Altının onsu 1.903 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 artışla 7.850,70 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,07 puan değer kazandı.

Dün 7.796,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 59,50 puan artarak ve yüzde 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.793,26, en yüksek ise 7.902,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,30 ve sanayi endeksi yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 0,96 kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken, 40'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Turkcell ve Koza Altın İşletmeleri AŞ oldu.

Altının onsu 1.903 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 145,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2000 liradan, avro 29,6640 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.903 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 84,9 dolardan işlem görüyor.