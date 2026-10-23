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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,62 düşüşle 10.926,54 puana geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 293,83 puan ve yüzde 2,62 azalışla 10.926,54 puana indi. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira olurken bankacılık ve holding endeksleri yüzde 2,51 geriledi, tüm sektör endeksleri düşüş gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,62 değer kaybederek 10.926,54 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 293,83 puan ve yüzde 2,62 azalışla 10.926,54 puana indi.

Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren ise yüzde 6,99 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yükselme eğilimindeki jeopolitik tansiyon ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin oluşturduğu satış baskısıyla negatif seyrediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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