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BIST 100 endeksi günü yüzde 2,89 değer kaybıyla 11.721,72 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,89 değer kaybederek günü 11.721,72 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 2,86 azalışla 14.558,43 puandan kapanırken hizmetler, mali, sanayi ve teknoloji endeksleri de günü düşüşle bitirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 348,3 puan azalarak 11.721,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.653,38 puanı, en yüksek 11.905,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 428,35 puan ve yüzde 2,86 azalışla 14.558,43 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,13, mali endeksi yüzde 2,38, sanayi endeksi ise yüzde 3,37, teknoloji endeksi yüzde 3,22 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 96'sı geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, Bim Birleşik Mağazaları ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 180 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,10, bileşik getirisi yüzde 39,36 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,63 artışla 6 milyon 622 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,3228, satışta 49,5204 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,2970, satışta 49,4945 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1251, sterlin/dolar paritesi 1,3346 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,13 azalışla 105,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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