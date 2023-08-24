BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,3 puan azalarak 7.491,94 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.476,31, en yüksek 7.872,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 110,3 puan azalarak 7.491,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 46,05 puan artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.476,31, en yüksek 7.872,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 7.491,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 3,32 ve sanayi endeksi yüzde 3,27 azalış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,50 puan ve yüzde 0,67 düşüşle 8.040,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'si geriledi. Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.921 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.921 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,1 üzerinde 1 milyon 676 bin 562 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.1832 lira, satışta 29.5028 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.1546 lira, satışta 27.2634 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 145,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 82,5 dolardan işlem görüyor.