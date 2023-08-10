BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 159,1 puan azalarak 7.441,5 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 51,71 puan artışla ve yüzde 0,68 değer kazanarak 7.652,36 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.398,4 en yüksek 7.766,1 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,09 azalışla 7.441,5 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,72, teknoloji endeksi yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 3,32, hizmetler endeksi de 1,42 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 153,3 puan ve yüzde 1,86 düşüşle 8.106,4 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 83'ü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Akbank ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.919 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.919 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,07 azalışla 1 milyon 668 bin 850 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.0870 lira, satışta 29.8347 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9703 lira, satışta 27.0784 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 144,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 düşüşle 86,6 dolardan işlem görüyor.