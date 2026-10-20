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BIST 100 endeksi güne yüzde 0,38 yükselişle 11.473,82 puandan başladı

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BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puandan başladı. Dün yüzde 2,49 değer kaybederek 11.430,14 puandan tamamlayan endekste bankacılık yüzde 0,39 yükseldi, holding yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 yükselişle 11.473,82 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 11.430,14 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 yükselirken holding endeksi ise yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 5,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı??????? tedirginlikler risk iştahını törpülerken, bilanço sezonunda önemli şirketlerin finansal sonuçları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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