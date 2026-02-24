Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10,89 puan değer kaybıyla 14.050,83 puandan kapatırken, mali endeks değer kazandı. Teknoloji ve sanayi endeksleri ise geriledi.

BIST 100 endeksi, güne 50,52 puan ve yüzde 0,36 azalışla 14.011,20 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.897,24 puanı, en yüksek 14.093,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybederek 14.050,83 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 44,89 puan ve yüzde 0,29 düşüşle 15.662,23 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 69'u geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 134 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 134 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 7 milyon 430 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,53, bileşik getirisi yüzde 36,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7469, satışta 43,9222 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7236, satışta 43,8988 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1771, sterlin/dolar paritesi 1,3498 ve dolar/yen paritesi 155,937 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 71,2 dolardan işlem görüyor.

