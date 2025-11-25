Haberler

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2025-2026 dönemi öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni yapıldı. Törende hekimliğin etik sorumlulukları ve sürekli eğitimin önemi vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, beyaz önlüğün sadece bir giysi değil, aynı zamanda sorumluluk sembolü olduğunu belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime 2025-2026 döneminde başlayan öğrenciler için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, aileler ve akademisyenlerin katılımıyla Biruni Üniversitesi Kongre Merkezinin ev sahipliği yaptığı törende, hekimliğin etik sorumluluklarına, sürekli eğitimin önemine ve üniversitenin tıp eğitimindeki hedeflerine yer verildi.

Tıp fakültesi öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giydiği törende, toplu hatıra fotoğrafı da çekildi.

Açıklamada, törendeki açılış konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, beyaz önlüğün taşıdığı anlam ve sorumluluklara dikkati çekerek, hekimliğin çok fazla fedakarlık gerektiren mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Yüksel, öğrencilerin mesleğe adım attıkları bu özel anların ömür boyu hatırlanacağına değinerek, "Beyaz önlük herkesin giyebileceği bir kıyafet değil. Bu önlük, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden herkese eşit davranacağınızın sözüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu meslekte hasta mahremiyetinin önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, beyaz önlüğün "sır saklama" sorumluluğu taşıdığını, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin mesleğin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı.

Hekimliğin yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda empati, iletişim ve insan sevgisiyle yapılması gerektiğinin altını çizen Yüksel, şöyle devam etti:

"Her hastanıza kendi anneniz, babanız, evladınız gibi özen göstereceksiniz. Biruni Üniversitesi, yoğun çalışma kültürü, bilimsel yayın performansı ve küresel sıralamalardaki yeriyle öğrencilerinden öğrenmeyi öğrenmesini, düşünce sistemleri geliştirmesini ve üniversite ortamının sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmesini bekliyor."

Yüksel, hekimlikte güncel kalmanın zorunluluk olduğuna, konfor alanında kalma lüksünün olmadığına, okumak ve kendini yenilemek gerektiğine değindi.

Biruni Üniversitesi'nin felsefesinde farklı görüş, kimlik ve yaşam tarzlarına saygının temel unsurlar arasında yer aldığını belirten Yüksel, öğrencileri "herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan, üreten ve katma değer oluşturan" bireyler olmaya davet etti.

"Türkiye'deki 65 akredite tıp fakültesinden biriyiz"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da beyaz önlüğün yalnızca bir giysi değil, mesleki ve etik bir sorumluluk sembolü olduğunu vurguladı.

Sağlam, tıp eğitiminde amacın, Türkiye'nin sağlık problemlerini bilen, bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriye sahip, araştırmacı, kendini sürekli yenileyen, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmek olduğunu aktardı.

Tıp Fakültesi'nin 10. yılında Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından Türkçe tıp programının akredite edildiğine değinen Sağlam, "Şu anda Türkiye'deki 65 akredite tıp fakültesinden biriyiz. Bu yıl, ilk İngilizce program mezunlarımızı verdik. İngilizce programın akreditasyonu için de dosyalarımızı hazırlıyoruz, 2026'da başvurumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hekimliğin hem sorumluluk hem de insan sevgisinin birleştiği bir meslek olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizden, eğitim hayatları ve meslek yaşamları boyunca önlüklerini gururla, meslek aşkıyla ve vicdanlarının rehberliğinde taşımalarını arzu ediyoruz. Giydiğiniz beyaz önlükler, meslektaşlık, özveri, şefkat, güven, etik ve insanlığa hizmeti temsil ediyor."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.