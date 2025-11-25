Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giyme Töreni

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime 2025-2026 döneminde başlayan öğrenciler için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, aileler ve akademisyenlerin katılımıyla Biruni Üniversitesi Kongre Merkezinin ev sahipliği yaptığı törende, hekimliğin etik sorumluluklarına, sürekli eğitimin önemine ve üniversitenin tıp eğitimindeki hedeflerine yer verildi.

Tıp fakültesi öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giydiği törende, toplu hatıra fotoğrafı da çekildi.

Açıklamada, törendeki açılış konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, beyaz önlüğün taşıdığı anlam ve sorumluluklara dikkati çekerek, hekimliğin çok fazla fedakarlık gerektiren mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Yüksel, öğrencilerin mesleğe adım attıkları bu özel anların ömür boyu hatırlanacağına değinerek, "Beyaz önlük herkesin giyebileceği bir kıyafet değil. Bu önlük, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden herkese eşit davranacağınızın sözüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu meslekte hasta mahremiyetinin önemli olduğunu vurgulayan Yüksel, beyaz önlüğün "sır saklama" sorumluluğu taşıdığını, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin mesleğin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı.

Hekimliğin yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda empati, iletişim ve insan sevgisiyle yapılması gerektiğinin altını çizen Yüksel, şöyle devam etti:

"Her hastanıza kendi anneniz, babanız, evladınız gibi özen göstereceksiniz. Biruni Üniversitesi, yoğun çalışma kültürü, bilimsel yayın performansı ve küresel sıralamalardaki yeriyle öğrencilerinden öğrenmeyi öğrenmesini, düşünce sistemleri geliştirmesini ve üniversite ortamının sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmesini bekliyor."

Yüksel, hekimlikte güncel kalmanın zorunluluk olduğuna, konfor alanında kalma lüksünün olmadığına, okumak ve kendini yenilemek gerektiğine değindi.

Biruni Üniversitesi'nin felsefesinde farklı görüş, kimlik ve yaşam tarzlarına saygının temel unsurlar arasında yer aldığını belirten Yüksel, öğrencileri "herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan, üreten ve katma değer oluşturan" bireyler olmaya davet etti.

"Türkiye'deki 65 akredite tıp fakültesinden biriyiz"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da beyaz önlüğün yalnızca bir giysi değil, mesleki ve etik bir sorumluluk sembolü olduğunu vurguladı.

Sağlam, tıp eğitiminde amacın, Türkiye'nin sağlık problemlerini bilen, bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriye sahip, araştırmacı, kendini sürekli yenileyen, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı hekimler yetiştirmek olduğunu aktardı.

Tıp Fakültesi'nin 10. yılında Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından Türkçe tıp programının akredite edildiğine değinen Sağlam, "Şu anda Türkiye'deki 65 akredite tıp fakültesinden biriyiz. Bu yıl, ilk İngilizce program mezunlarımızı verdik. İngilizce programın akreditasyonu için de dosyalarımızı hazırlıyoruz, 2026'da başvurumuzu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hekimliğin hem sorumluluk hem de insan sevgisinin birleştiği bir meslek olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizden, eğitim hayatları ve meslek yaşamları boyunca önlüklerini gururla, meslek aşkıyla ve vicdanlarının rehberliğinde taşımalarını arzu ediyoruz. Giydiğiniz beyaz önlükler, meslektaşlık, özveri, şefkat, güven, etik ve insanlığa hizmeti temsil ediyor."