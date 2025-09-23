Biruni Üniversitesi'nden 13 Akademisyen Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Stanford Üniversitesi ve Elsevier BV işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin 2025 yılı versiyonunda Biruni Üniversitesi'nden 13 akademisyene yer verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hollanda merkezli Elsevier yayınevine ait Scopus veri tabanı kullanılarak oluşturulan liste, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki ayrı kategoride hazırlandı.

Bu çalışma, bilim insanlarının yayın sayısından ziyade çalışmalarının etkisi ve kalitesini belirleyen atıf oranları, yazar sayısı ve sırası gibi kompozit bilimsel göstergelere odaklanılarak yapıldı. Araştırmacıların bilimsel katkıları değerlendirilerek, dünya çapında en etkili yüzde 2'lik dilimde yer alan isimler belirlendi.

Biruni Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa İnç, Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz, Prof. Dr. Mustafa Bayram, Prof. Dr. Aydın Seçer, Prof. Dr. Ege Can Şerefoğlu, Prof.Dr. Mehmet Şenel, Prof.Dr. Kemal Sarıca, Prof. Dr. Zehra Durmuş, Prof. Dr. Yasin Volkan Pehlivanoğlu, Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Abdulilah Ece ve Doç. Dr. Mustafa Borga Dönmez, bilimsel çalışmalarıyla listeye adını yazdırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, üniversiteden 13 akademisyenin listede yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Yüksel, "Akademisyenlerimizin uluslararası ölçekte bilime yön veren çalışmalar ortaya koymaları, Biruni Üniversitesi'nin araştırma ve bilimsel üretimdeki saygın ve güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Bu başarı, aynı zamanda öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli eğitimin, bilimsel altyapımızın ve akademik vizyonumuzun da bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.