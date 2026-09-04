BİGG GARAJ'dan girişimcilere 1,35 milyon TL destek

TÜBİTAK'ın desteği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), ASELSAN ve Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen ve bu yıl başvuruya ikinci kez açılan BİGG GARAJ programıyla girişimci adaylarına 1 milyon 350 bin lira yatırım desteği sağlanacak.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, program için internet üzerinden başvurular başladı.

TOBB ETÜ, ASELSAN ve KTO Karatay Üniversitesi işbirliğiyle, TÜBİTAK 1812 Destek Programı kapsamında yürütülen BİGG GARAJ ile girişimci adaylarına 1 milyon 350 bin lira yatırım desteği verilecek.

Desteklerden faydalanabilmek için akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ve sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi tematik alanlarda fikri olan ve AR-GE, inovasyon içeren projelerini geliştirmek için kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları başvuru yapabilecek. Başvuru kabul edildiği takdirde yüzde 3 hisse karşılığında 1 milyon 350 bin lira sermaye desteği alınabilecek. 6 ayını tamamlayan girişimcilerin ihtiyaç duymaları ve yatırım fonunun uygun görmesi halinde ek olarak 1 milyon 350 bin lira daha yatırım desteği verilebilecek.

Başvuru koşulları

Destek için herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak veya bu programdan mezun olmak, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512/1812 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmak ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak gerekiyor.

Başvurular, 27 Eylül'e kadar https://etugaraj.org/bigg-garaj/ adresi üzerinden yapılabilecek.

2015'ten beri 25 milyon liranın üzerinde destek sağlandı

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisinin, 2015 yılından bugüne kadar BİGG GARAJ programı kapsamında 20'den fazla ilde çevrim içi olarak yaptığı girişimcilik eğitimlerine 1300'den fazla, mentörlük programına ise 700'ün üzerinde girişimci katıldı, 90'ın üzerinde ekip 25 milyon liradan fazla destek almaya hak kazandı.

Ofis, şirketlerini kuran girişimcilerle beraber çalışarak onların Türkiye ve yurt dışından yatırım almaları ve ürünlerini pazara sunmalarını destekliyor.

Kaynak: AA