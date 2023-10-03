Beyşehir'de Elma Hasadı Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde elma hasadı sürüyor. Gölyaka Mahallesi'nde yapılan hasat çalışmalarına tarım işçileri de katılıyor. Üretilen elmalar yüksek kalitesiyle tercih ediliyor ve hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor. Ancak elma üreticileri, yüksek girdi maliyetlerinden şikayetçi.

Konya'nın önemli elma üretim merkezlerinden olan Beyşehir ilçesinde Eylül ayında başlayan elma hasadı devam ediyor.

Beyşehir'in son yıllarda elma yetiştiriciliğinde hamle yapan yerleşim yerleri arasında bulunan Gölyaka Mahallesinde de ürünler ağaçlardan toplanıyor. Hasat çalışmalarına bahçe sahiplerinin yanı sıra çevre yerleşim birimlerinden de gelen tarım işçileri katılıyor. Bahçelerde hasat işlemleri için yoğun bir mesai sergileniyor. Toplanan ürünler ardından gönderileceği yerlere nakil edileceği tır ve kamyonlara yükleniyor. Gölyaka Mahallesinde üretimi yapılan elmalar yüksek aroması ve kalitesi ile tercih ediliyor, ürün iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Öte yandan, elma üreticileri yeni hasat dönemine umutlu girerken, üretimde son dönemde sürekli artan yüksek girdi maliyetlerinden şikayet ediyor. - KONYA