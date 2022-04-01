Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğu 2022 yılı için yüzde 2 oldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2022 yılı için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 2 oldu.

EPDK'nin konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına en az yüzde 3 oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol harmanlama yükümlülüğü, 2022 yılı için yüzde 2 olarak uygulanacak.