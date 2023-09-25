Belçika'daki Anvers-Brugge Limanı Uluslararası Ağlar ve İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Değerlendirdi

2. Anvers-Brugge Limanı'ndan çeşitli görüntüler

3. Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki projelerden çeşitli görüntüler

Belçika'daki Anvers-Brugge Limanı Uluslararası Ağlar ve İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Luc Arnouts, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin daha dengeli bir dünya yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.

"Altyapı, bir ülkenin ekonomisinin kalkınmasında temel ve kilit bir unsurdur. Ekonomik koridorlar ve bunlardan biri olan Kuşak ve Yol gibi inisiyatiflere baktığınızda, altyapının inşa edildiği ülkelerin daha hızlı ilerlediğini açıkça görürsünüz. Çünkü diğer tüm ekonomik faaliyetler güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyar. Son yıllarda inisiyatif başlatılan farklı ülkelerdeki ekonomilerin daha hızlı geliştiğine şahit olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla altyapıya kesinlikle öncelik vermeliyiz. Böyle yaparsak bir şeylerin de değişeceğini görürüz.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi, tabii ki, altyapının geliştirilmesine yönelik desteği de beraberinde getiriyor. Bu, çok açık. Bütün amaç da bu zaten. Ancak bunun yanı sıra Kuşak ve Yol'un son yıllarda kültürel destek, eğitim etkileşimi gibi başka inisiyatifleri de var. Dolayısıyla bunun sadece bir yol ya da demiryolu bağlantısı inşa etmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda ülkeler arasında işbirliği yapmak ve onların kalkınmaları, eğitimleri ve genel olarak ekonomik kalkınmalarında yardımcı olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bence Kuşak ve Yol, bir ülkeye sadece tuğla ve ray getirmekle kalmıyor, aynı zamanda o bölgenin nüfusunu geliştirme imkan ve kabiliyetini de beraberinde getiriyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin daha dengeli bir dünya yaratılmasına yardımcı olacağını umuyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anvers'den bildiriyor. (XHTV)