Başkan Künkçü'den velilere çağrı, 'Okul alışverişlerini yerel esnaftan yapın'

Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerde okul alışveriş telaşı başlarken Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, vatandaşların okul alışverişlerinde de yerel esnafı tercih etmesini istedi. Sadece okul açılış sezonlarında zincir marketlerde oluşturulan kırtasiye reyonlarına karşı olduklarını belirten Künkçü, "Bir yıl boyunca öğrenci ve velilerimize hizmet veren kırtasiyeci esnafımız okulların açıldığı dönemlerde unutulmamalıdır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlayacağını duyurmasının ardından veliler okul alışverişlerini yapmaya başladı. Yeni eğitim ve öğretim sezonu öncesi okul alışverişi yapmaya hazırlanan öğrenci velilerine seslenen Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, vatandaşların alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını tavsiye etti. Kırtasiye malzemesinin sağlığa uygun ve kaliteli olması gerektiğini de dile getiren Başkan Künkçü, "Kırtasiye malzemelerinin kaliteli ve hijyen olması çocuklarımız için çok önemli. Bunun yanında Yerel ekonominin canlı kalması da şehrimiz için önemli. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da zincir marketlerin nerdeyse tamamı okulların açılma döneminde kırtasiye reyonu oluşturdu. Okullar açıldıktan sonra her zaman olduğu gibi bu reyonlar tekrar kalkacak. Oysa yılın 12 ayı öğrenciye hizmet veren kırtasiyecilerimiz esas bu dönemde sizleri bekliyor. Bu dönemde Aydın'daki tüm velilerimizin tüm okul alışverişlerini yerel esnaftan yapmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz" dedi.

Yerel ekonominin canlı kalması için yerel esnaftan alışveriş yapmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Künkçü, "Alışveriş de bir kültürdür. Bu milleti ayakta tutan en önemli unsurlardan biri de Ahilik geleneğidir. Bu nedenle herkesin alışverişinde mahalle esnafını tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Gerektiğinde hesap sorabileceğimiz, güvendiğimiz, tanıdığımız, nazımızın geçtiği mahalle esnafımızın her zaman yanında olmalıyız" dedi. - AYDIN