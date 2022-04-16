Başkan Bilgin'den çiftçilere mazot desteği

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün zamlandığı bugünlerde Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'den çiftçileri sevindirecek bir hamle geldi. Saruhanlı Belediyesi tarafından 157 çiftçiye 50'şer litre mazot yardımı yapıldı.

Saruhanlı Belediyesi, toplam arazi miktarı 10 dönümün altında olan çiftçilere arazilerini işleyebilmeleri amacıyla bir defaya mahsus 50 litre mazot yardımı yaptı. Başvuru şartları kabul edilen toplam 157 çiftçiye 7 bin 850 litre mazot verildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen mazot dağıtımında yaptığı konuşmada traktör, sebze fidesi, buğday tohumu ve zeytin kasası gibi yardımların ardından şimdi de çiftçilere mazot yardımında bulunduklarını ifade etti.

Yaptıkları çalışmayla toplam arazi miktarı 10 dönümden fazla olmayan dar gelirli ihtiyaç sahibi çiftçilere arazilerini işleyebilmeleri amacıyla bir defaya mahsus 50 litre mazot verdiklerini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Saruhanlı ilçemizin ekonomisi tarıma dayanıyor. Bizlerde zaman zaman çiftçilerimizi desteklemek için çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Üretimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Şubat ayı meclis toplantımızda, çiftçilerimize mazot yardımı yapmak için karar aldık. Bugün bunu hayata geçiriyoruz. Pandemi sürecinde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretim ve kıtlık sıkıntısı yaşandı. Bu nedenle üretmek zorundayız, üretimde devamlılığı sağlamak zorundayız. Bu yüzden çiftçi ve üreticilerimiz de desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz."

Hayata geçirdikleri uygulamanın çiftçi ve üreticilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilgin, "Çiftçi üretmezse kıtlık olur ve toplum aç kalır. Bu nedenle çiftçilerimiz baş tacımızdır. Saruhanlı Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Başvuru şartları

Söz konusu yardımlardan faydalanmak isteyen üreticinin toplam arazi miktarının 10 dönümü geçmemesi ve arazisinin Saruhanlı ilçe sınırları içinde olması gerekiyor.

Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacak başvurularda ÇKS Belgesi ve Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak emlak kaydı ibraz edilecek. - MANİSA